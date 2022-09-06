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Итоговый турнир WTA пройдёт в Техасе с 31 октября по 7 ноября

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В Женской теннисной ассоциации сообщили, когда пройдёт итоговый турнир WTA.
Итоговый турнир WTA пройдёт в Техасе с 31 октября по 7 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Dylan Buell

Турнир состоится в Форт-Уэрте (США) с 31 октября по 7 ноября. В нём примут участие восемь лучших теннисисток и женских пар по итогам сезона, сообщает пресс-служба WTA.

«Форт-Уэрт имеет успешный опыт проведения спортивных и развлекательных мероприятий мирового класса, и мы рады вернуть шедевральный турнир WTA в США впервые с 2005 года», — сказал глава WTA Стив Саймон.

По его мнению, это место и площадка обеспечат фантастические впечатления как для игроков, так и для болельщиков и станут достойным финалом очередного захватывающего сезона.

Ранее Наталья Забияко посвятила пост Дарье Касаткиной после победы теннисистки на турнире в Сан-Хосе.

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