Москвина объяснила выбор «Кармен» для короткой программы Кадыровой и Колесова
- РИА Новости
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«Мне показалось, что у Ясмины характер зажигательной испанки, поэтому «Кармен». Сейчас в моде современная немелодичная музыка, я захотела, чтобы люди, которые любят мелодичную музыку, порадовались», — цитирует Москвину ТАСС.
По словам тренера, она осталась довольна выступлением Кадыровой и Колесова. Москвина считает, что появляется новая спортивная единица.
«Во всяком случае, костюмы у ребят хорошие. Музыку в короткой программе им выбирала я», — добавила Москвина.
Кадырова и Колесов дебютировали на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга.
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