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Москвина объяснила выбор «Кармен» для короткой программы Кадыровой и Колесова

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему Ясмина Кадырова и Валерий Колесов выступили в короткой программе под композицию «Кармен».
Москвина объяснила выбор «Кармен» для короткой программы Кадыровой и Колесова
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Мне показалось, что у Ясмины характер зажигательной испанки, поэтому «Кармен». Сейчас в моде современная немелодичная музыка, я захотела, чтобы люди, которые любят мелодичную музыку, порадовались», — цитирует Москвину ТАСС.

По словам тренера, она осталась довольна выступлением Кадыровой и Колесова. Москвина считает, что появляется новая спортивная единица.

«Во всяком случае, костюмы у ребят хорошие. Музыку в короткой программе им выбирала я», — добавила Москвина.

Кадырова и Колесов дебютировали на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга.

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