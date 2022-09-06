военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Москвина: иностранные фигуристы не будут расслабляться в отсутствие россиян

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала отсутствие россиян на международных соревнованиях.
Москвина: иностранные фигуристы не будут расслабляться в отсутствие россиян
  • Gettyimages.ru
  • © w-ings

«Вы знаете, что иностранные пары там без нас будут изучать? Может, они сильнее что-то придумают, может, новые пары организуют, тоже думают, как им выделиться, думаете, они сидят и ждут, пока мы у них выиграем?» — цитирует Москвину ТАСС.

По её словам, российские фигуристы пытаются выучить сложные элементы — четверные подкруты, выбросы, каскады.

«Вот когда у нас получится, вы и напишете, а сейчас чего об этом говорить?» — добавила Москвина.

В группе Москвиной тренируются олимпийские чемпионы в команде и бронзовые призёры в личных соревнованиях 2022 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить