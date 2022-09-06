Москвина: иностранные фигуристы не будут расслабляться в отсутствие россиян

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала отсутствие россиян на международных соревнованиях.

«Вы знаете, что иностранные пары там без нас будут изучать? Может, они сильнее что-то придумают, может, новые пары организуют, тоже думают, как им выделиться, думаете, они сидят и ждут, пока мы у них выиграем?» — цитирует Москвину ТАСС.

По её словам, российские фигуристы пытаются выучить сложные элементы — четверные подкруты, выбросы, каскады.

«Вот когда у нас получится, вы и напишете, а сейчас чего об этом говорить?» — добавила Москвина.

В группе Москвиной тренируются олимпийские чемпионы в команде и бронзовые призёры в личных соревнованиях 2022 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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