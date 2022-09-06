Кобелев ответил, могло ли изменение стиля игры «Динамо» при Йокановиче повлиять на выступление Захаряна
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«Это вопрос, который стоит задать руководству «Динамо». Со стороны вряд ли можно понять, почему это происходит. Наверняка факторов много, в том числе и смена главного тренера. Кроме того, команду покинуло множество игроков, включая того же Моро и Себастьяна Шиманьски, на мой взгляд, одного из важнейших футболистов коллектива. Поэтому всё валить на Захаряна не стоит. Сейчас бело-голубые прилагают все усилия, чтобы соответствовать определённому уровню. Но ситуация непростая», — рассказал Кобелев RT.
Ранее Кобелев высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».