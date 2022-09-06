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Кобелев ответил, могло ли изменение стиля игры «Динамо» при Йокановиче повлиять на выступление Захаряна

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев ответил на вопрос могло ли изменение стиля игры «Динамо» при Йокановиче повлиять на выступление полузащитника Арсена Захаряна.
Кобелев ответил, могло ли изменение стиля игры «Динамо» при Йокановиче повлиять на выступление Захаряна
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Это вопрос, который стоит задать руководству «Динамо». Со стороны вряд ли можно понять, почему это происходит. Наверняка факторов много, в том числе и смена главного тренера. Кроме того, команду покинуло множество игроков, включая того же Моро и Себастьяна Шиманьски, на мой взгляд, одного из важнейших футболистов коллектива. Поэтому всё валить на Захаряна не стоит. Сейчас бело-голубые прилагают все усилия, чтобы соответствовать определённому уровню. Но ситуация непростая», — рассказал Кобелев RT.

Ранее Кобелев высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

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