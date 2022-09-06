«Северсталь» в гостях обыграла «Металлург» в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» нанесла поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Магнитогорске завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Череповца.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Максим Карпов (22-я минута), Филипп Майе (22-я) и Семён Кошелев (26-я). У «Северстали» отличились Даниил Вовченко (44-я), Иван Емец (52-я), Александр Петунин (60-я, 63-я).

Карпов провёл 600-й матч в КХЛ. Для форварда «Металлурга» Михаила Фисенко игра стала 500-й в лиге.

Ранее омский «Авангард» проиграл минскому «Динамо» во втором матче КХЛ сезона-2022/23.