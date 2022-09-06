«Чемпионат»: инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов принял решение отправить в отставку менеджмент подмосковного клуба.

Вслед за генеральным директором Дмитрием Ульяновым «Химки» покинет весь остальной менеджмент, сообщает источник «Чемпионата».

Уточняется, что клуб покинут: директор по правовым вопросам Евгений Кречетов, финансовый директор Александр Гордиенко, тренер «Химок U19» Игорь Ющенко и директор школы Нияз Акбаров.

«Матч ТВ» сообщал, что Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.

СМИ утверждали, что новым генеральным директором футбольного клуба «Химки», скорее всего, станет Николай Оленев.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может возглавить «Факел».