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«Чемпионат»: инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба

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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов принял решение отправить в отставку менеджмент подмосковного клуба.
«Чемпионат»: инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Вслед за генеральным директором Дмитрием Ульяновым «Химки» покинет весь остальной менеджмент, сообщает источник «Чемпионата».

Уточняется, что клуб покинут: директор по правовым вопросам Евгений Кречетов, финансовый директор Александр Гордиенко, тренер «Химок U19» Игорь Ющенко и директор школы Нияз Акбаров.

«Матч ТВ» сообщал, что Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.

СМИ утверждали, что новым генеральным директором футбольного клуба «Химки», скорее всего, станет Николай Оленев.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может возглавить «Факел».

 

 

 

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