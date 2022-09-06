«Чемпионат»: инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба
- РИА Новости
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Вслед за генеральным директором Дмитрием Ульяновым «Химки» покинет весь остальной менеджмент, сообщает источник «Чемпионата».
Уточняется, что клуб покинут: директор по правовым вопросам Евгений Кречетов, финансовый директор Александр Гордиенко, тренер «Химок U19» Игорь Ющенко и директор школы Нияз Акбаров.
«Матч ТВ» сообщал, что Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.
СМИ утверждали, что новым генеральным директором футбольного клуба «Химки», скорее всего, станет Николай Оленев.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может возглавить «Факел».