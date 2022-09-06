военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мозалёв: с Авербухом было легко работать

Короткая ссылка
Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв высказался о работе с хореографом Ильёй Авербухом.
Мозалёв: с Авербухом было легко работать
  • РИА Новости

«Я не знал, какой человек Илья Авербух, для меня всё было в новинку, когда он пришёл. Он очень хороший человек, с ним было очень легко работать, мне очень понравилось. Надеюсь, это было не в последний раз», — цитирует Мозалёва «Матч ТВ».

По словам 19-летнего фигуриста, он выступит на контрольных прокатах сборной в Москве, нескольких этапах Гран при России и «Мемориале Панина-Коломенкина».

Мозалёв 6 сентября на контрольных прокатах в Санкт Петербурге исполнил короткую программу.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить