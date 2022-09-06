Мозалёв: с Авербухом было легко работать

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв высказался о работе с хореографом Ильёй Авербухом.

«Я не знал, какой человек Илья Авербух, для меня всё было в новинку, когда он пришёл. Он очень хороший человек, с ним было очень легко работать, мне очень понравилось. Надеюсь, это было не в последний раз», — цитирует Мозалёва «Матч ТВ».

По словам 19-летнего фигуриста, он выступит на контрольных прокатах сборной в Москве, нескольких этапах Гран при России и «Мемориале Панина-Коломенкина».

Мозалёв 6 сентября на контрольных прокатах в Санкт Петербурге исполнил короткую программу.

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