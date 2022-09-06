СЭ: «Локомотив» договорился с «Уралом» о трансфере защитника Кузьмичёва
- РИА Новости
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Локомотив» выкупит у «Урала» трансфер 21-летнего защитника молодёжной сборной России Ивана Кузьмичёва, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что сумма сделки составит около €1,5 млн.
21-летний Кузьмичёв является воспитанником «Урала». За екатеринбургскую команду футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее президент «Урала» Иванов отреагировал на возможный переход Кузьмичёва в «Локомотив».