СЭ: «Локомотив» договорился с «Уралом» о трансфере защитника Кузьмичёва

21-летний защитник «Урала» Иван Кузьмичёв продолжит карьеру в «Локомотиве».

Локомотив» выкупит у «Урала» трансфер 21-летнего защитника молодёжной сборной России Ивана Кузьмичёва, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что сумма сделки составит около €1,5 млн.

21-летний Кузьмичёв является воспитанником «Урала». За екатеринбургскую команду футболист провёл 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее президент «Урала» Иванов отреагировал на возможный переход Кузьмичёва в «Локомотив».