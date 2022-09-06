Кавазашвили высказался об отстранении Норманна от сборной Норвегии из-за перехода в «Динамо»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отстранение хавбека Матиаса Норманна из сборной Норвегии в связи с переходом в московское «Динамо».

«В европейском и мировом футболе творятся чудеса, потому что уже всякие спортивные интересы давно перечеркнуты с интересами политических деятелей», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что федерация футбола Норвегии нарушила все принципы спортивного состязания исключив Норманна из сборной.

«Вы хотите найти принципиальный подход к этим идиотам? Не найдёте, они занимаются уродством», — заключил Кавазашвили.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение не вызывать Норманна в национальную команду из-за трансфера хавбека в «Динамо».

Ранее Норманн стал игроком «Динамо».