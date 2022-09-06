В «Наполи» заявили, что даже не начинали переговоров о трансфере Роналду

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отреагировал на информацию о том, что неаполитанский клуб планировал подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне жаль об этом говорить, но прошедшим летом мы даже не начинали реальных переговоров с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Роналду», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

СМИ сообщали, что «Наполи» предложил Роналду арендное соглашение, которое можно было закрыть до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Роналду вошёл в заявку «Манчестер Юнайтед» на матчи Лиги Европы УЕФА.