Личка рассказал, почему решил остаться в России

Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка объяснил решение остаться в России несмотря на политическую ситуацию в мире.

«Я приехал в Россию до всех событий, у меня была цель. У меня были мысли: уехать, остаться — я же не знаю, как всё сложится. Но потом принял решение: работаю. Всё. Я сам решаю, куда мне идти. Это моё мнение, за меня не нужно принимать решения», — приводит слова Лички «Чемпионат».

Он также заявил, что сейчас все любят говорить другим, как надо и как не надо жить. По его словам, ему не нужно давать такие советы, ведь он живёт здесь и сейчас.

«Что будет завтра — не знаю. Что было вчера — уже история», — добавил Личка.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Личка рассказал, из-за какой проблемы российские футболисты не востребованы в Европе.