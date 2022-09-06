В «Аяксе» назвали слухами новость об интересе к Захаряну
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«Как мы уже говорили ранее, не будем комментировать такие трансферные слухи», — приводит слова пресс-службы «Аякса» «Спорт-Экспресс».
По информации Sport.es, за игроком активно следят «Барселона» и «Реал», но фаворитом в борьбе остаётся лондонский «Челси».
«Челси» в летнее трансферное окно был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Но из-за санкций сделка была прервана.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в «Барселоне» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну.