Немков проведёт реванш с Антигуловым в главном бою ASI Championship
- Гаджимурад Антигулов
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- © Jeff Bottari
Антигулов планирует взять реванш за поражение спустя десять лет, сообщает пресс-служба ASI. Отмечается, что бывший боец UFC заменил Ивана Штыркова, который не сможет принять участие в поединке по состоянию здоровья.
На счету Гаджимурада Антигулова 20 побед в 28 боях в смешанных единоборствах (MMA).
На счету Немкова 40 боёв, из которых 32 победы, восемь поражений и одна ничья. В последний раз старший брат действующего чемпиона Bellator Вадима Немкова бился на шоу Open FC в декабре 2021 года. Тогда он единогласным решением взял верх над Леонардо Гимараешем.
Турнир состоится 30 сентября в Кемерово на «Кузбасс-Арене». Начало в 23:00 по мск.
Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал победу над Насрудином Насрудиновым на турнире RCC 12.