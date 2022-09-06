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Немков проведёт реванш с Антигуловым в главном бою ASI Championship

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Участник команды Fedor Team Виктор Немков проведёт бой-реванш с бывшим бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым в главном поединке турнира ASI Championship 30 сентября, в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Немков проведёт реванш с Антигуловым в главном бою ASI Championship
  • Гаджимурад Антигулов
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Антигулов планирует взять реванш за поражение спустя десять лет, сообщает пресс-служба ASI. Отмечается, что бывший боец UFC заменил Ивана Штыркова, который не сможет принять участие в поединке по состоянию здоровья.

На счету Гаджимурада Антигулова 20 побед в 28 боях в смешанных единоборствах (MMA).

На счету Немкова 40 боёв, из которых 32 победы, восемь поражений и одна ничья. В последний раз старший брат действующего чемпиона Bellator Вадима Немкова бился на шоу Open FC в декабре 2021 года. Тогда он единогласным решением взял верх над Леонардо Гимараешем.

Турнир состоится 30 сентября в Кемерово на «Кузбасс-Арене». Начало в 23:00 по мск.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал победу над Насрудином Насрудиновым на турнире RCC 12.

  

 

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