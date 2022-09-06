Главный тренер «Шавиша» подтвердил переход полузащитника Баши в «Краснодар»

Витор Кампелос, главный тренер португальского «Шавиша», прокомментировал информацию, что футболист Жоау Баши может продолжить карьеру в «Краснодаре».

«Мы действительно согласовали переход Жоау Баши в «Краснодар». Это правда», — цитирует Кампелоса Sport24.

СМИ сообщали, что руководство краснодарского клуба готово заплатить за хавбека €1,5 млн.

24-летний анголец выступает за «Шавиш» с 2019 года. Он провёл за португальский клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата России.