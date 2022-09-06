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РИА Новости: в России не будет отменён Fan ID

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Паспорт болельщика (Fan ID) продолжит действовать в России.
РИА Новости: в России не будет отменён Fan ID
  • РИА Новости

«Сейчас в программе Fan ID зарегистрировано около 220 тысяч болельщиков, отменять ещё никто не планирует, это федеральный закон, подписанный президентом, и мы его выполняем», — приводит слова источника РИА Новости.

Он также отметил, что первый этап эксперимента прошёл в пяти городах и сейчас идёт доработка технической возможности для удалённой регистрации. По его словам, в ведомстве надеются, что к началу второго тура в феврале им будет что предложить болельщикам в плане технических новинок.    

Согласно принятому закону, проход фанатов на спортивные соревнования должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее президент РФС Александр Дюков высказался про введение Fan ID.

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