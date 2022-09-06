Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу под композицию Feeling Good.

Прогон короткой программы состоялся на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. В программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства. 1 июля стало известно, что спортсменка не вошла в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев.

Ранее сообщалось, что Туктамышева анонсировала тренировочный прокат своей новой произвольной программы.