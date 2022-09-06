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Аллегри: ПСЖ — главный фаворит этой Лиги чемпионов

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».
Аллегри: ПСЖ — главный фаворит этой Лиги чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

«Чтобы выйти из группы, нам нужно десять очков. На мой взгляд, ПСЖ — главный фаворит этой Лиги чемпионов. Мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения», — заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что встреча пройдёт в Париже на «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В минувшем сезоне ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала после встречи с мадридским «Реалом».

Ранее Килиан Мбаппе высказался о взаимоотношениях с Неймаром в преддверии матча с «Ювентусом».

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