Тиафо: собираюсь воспользоваться поддержкой публики в матче с Рублёвым

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, как собирается обыграть россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Мы оба вышли в четвертьфинал Большого шлема. Я собираюсь играть гораздо лучше. Собираюсь воспользоваться поддержкой публики. Это имеет большое значение. Многое стоит на кону. Мне кажется, это будет совершенно иной матч», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Матч Рублёв — Тиафо пройдёт 7 сентября.

В четвёртом круге американец обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о матче между Рублёвым и Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2022 года.