Мозалёв заявил, что хотел бы собрать команду фигуристов для футбольной Медиалиги

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв не против собрать команду фигуристов для футбольной Медиалиги.

«Есть идея после карьеры собрать свою любительскую команду. Может быть, даже для Медиалиги команду фигуристов, было бы неплохо. Но это план после карьеры. Во время карьеры совмещать фигурное катание и футбол не стоит. Риск травмы большой», — цитирует Мозалёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мозалёв выступил на Олимпиаде-2022 в Пекине. По итогам индивидуального турнира россиянин занял 19-е место, набрав в сумме 233,33 балла.

Ранее Владимир Хрюнов сообщил, что поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой планируется на декабрь.