Янчук о вылете Надаля из US Open: наконец-то, надоел уже

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о вылетел испанского теннисиста Рафаэля Надаля с Открытого чемпионата США.

«Наконец-то. Я давно ожидаю, когда Надаля начнут «употреблять» более молодые теннисисты. Хватит, задержался. Великий, но всему своё время. Надоел уже. Великий игрок, но всему своё время», — цитирует тренера «Чемпионат».

В матче четвёртого круга испанец уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту.

В матче 1/4 финала US Open Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что на US Open нет явных фаворитов.