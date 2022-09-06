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Янчук о вылете Надаля из US Open: наконец-то, надоел уже

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о вылетел испанского теннисиста Рафаэля Надаля с Открытого чемпионата США.
Янчук о вылете Надаля из US Open: наконец-то, надоел уже
  • AP
  • © Julia Nikhinson

«Наконец-то. Я давно ожидаю, когда Надаля начнут «употреблять» более молодые теннисисты. Хватит, задержался. Великий, но всему своё время. Надоел уже. Великий игрок, но всему своё время», — цитирует тренера «Чемпионат».

В матче четвёртого круга испанец уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту.

В матче 1/4 финала US Open Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что на US Open нет явных фаворитов.

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