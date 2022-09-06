Онопко считает, что Захарян будет заметен в любом европейском клубе

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Если футболистом интересуется такой клуб, значит, это не случайность. Английские команды внимательно следят за молодыми ребятами. Те качества, которые есть у Арсена, помогут ему развиваться в АПЛ. Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Он также заявил, что не считает, что Захарян перерос уровень российского чемпионата.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Но из-за санкций сделка была прервана.

СМИ сообщали об интересе к спортсмену со стороны «Реала» и «Барселоны».

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Реале» отреагировали на информацию о том, что Захарян может продолжить карьеру в Испании.