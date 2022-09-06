военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Онопко считает, что Захарян будет заметен в любом европейском клубе

Короткая ссылка
Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
Онопко считает, что Захарян будет заметен в любом европейском клубе
  • РИА Новости

«Если футболистом интересуется такой клуб, значит, это не случайность. Английские команды внимательно следят за молодыми ребятами. Те качества, которые есть у Арсена, помогут ему развиваться в АПЛ. Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Он также заявил, что не считает, что Захарян перерос уровень российского чемпионата.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Но из-за санкций сделка была прервана.

СМИ сообщали об интересе к спортсмену со стороны «Реала» и «Барселоны».

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Реале» отреагировали на информацию о том, что Захарян может продолжить карьеру в Испании.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить