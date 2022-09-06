Ловрен: Дзюба — один из лучших нападающих в России

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о своём бывшем одноклубнике, нападающем «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе.

«Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушёл. Удивлен ли я, что Артём покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит. Считаю его одним из лучших нападающих в истории России», — цитирует Ловрена «РБ Спорт».

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Нападающий отметился голом в дебютном матче за турецкий клуб.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что верит в успех Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева в новых турецких клубах.