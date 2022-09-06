Мозалёв рассказал о насмешках в школе из-за занятий «видом спорта для девочек»

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв рассказал, как над ним насмехались в детстве из-за занятий фигурным катанием.

«В начальной школе тоже было, да и пятый-шестой класс. Мол, что вы такие женственные, вид спорта для девочек, вот это всё. Это из-за детского возраста, многие не понимают», — цитирует Мозалёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мозалёв выступил на Олимпиаде-2022 в Пекине. По итогам индивидуального турнира россиянин занял 19-е место, набрав по сумме 233,33 балла.

Ранее Владимир Хрюнов сообщил, что поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой планируется на декабрь.