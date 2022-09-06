Уткин: Цорн — не новатор, а типичный карьерист и папин сын

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о работе Томаса Цорна в «Локомотиве».

«Цорн, которого мы с вами знаем отнюдь не как новатора, а типичного карьериста… Папин сын, проводник бессмысленных, но дорогостоящих реформ уже во втором по счёту богатом клубе», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Цорну нужно вернуть в «Локомотив» Юрия Сёмина, хотя это решение будет трудно назвать будущим.

«Но папин сын должен понимать, что он всем обязан прежнему поколению. Папин сын всегда смотрит в прошлое. Пора перестать лицемерить, Юрий Сёмин — просто единственное возможное решение», — добавил Уткин.

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба «Локомотива».

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовкой команды и определением состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

Железнодорожники (девять очков) идут на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что после увольнения Комппера в «Локомотиве» нужно отправлять в отставку всех без исключения.