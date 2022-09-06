Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Сёмина
- РИА Новости
«Нужно вернуть Сёмина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален. Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба «Локомотива».
Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовкой команды и определением состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.
Железнодорожники (девять очков) идут на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что после увольнения Комппера в «Локомотиве» нужно отправлять в отставку всех без исключения.