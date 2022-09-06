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Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Сёмина

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Известный спортивный журналист Василий Уткин призвал вернуть в «Локомотив» Юрия Сёмина.
Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Сёмина
  • РИА Новости

«Нужно вернуть Сёмина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален. Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Марвина Комппера из тренерского штаба «Локомотива».

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовкой команды и определением состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

Железнодорожники (девять очков) идут на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что после увольнения Комппера в «Локомотиве» нужно отправлять в отставку всех без исключения.

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