Надаль заявил, что не брал медицинский перерыв в проигранном матче на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

В матче четвёртого круга испанец уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

На пресс-конференции теннисист опроверг то, что брал медицинский тайм-аут в концовке встречи.

«Да, туалетный перерыв. Я наложил повязку от влажности, чтобы избавиться от влаги на руках», — рассказал Надаль.

В матче 1/4 финала US Open Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее Надаль объяснил своё поражение в 1/8 финала US Open.