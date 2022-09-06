Надаль заявил, что не брал медицинский перерыв в проигранном матче на US Open
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В матче четвёртого круга испанец уступил американцу Фрэнсису Тиафо.
На пресс-конференции теннисист опроверг то, что брал медицинский тайм-аут в концовке встречи.
«Да, туалетный перерыв. Я наложил повязку от влажности, чтобы избавиться от влаги на руках», — рассказал Надаль.
В матче 1/4 финала US Open Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублёвым.
Ранее Надаль объяснил своё поражение в 1/8 финала US Open.