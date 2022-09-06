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Надаль заявил, что не брал медицинский перерыв в проигранном матче на US Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.
Надаль заявил, что не брал медицинский перерыв в проигранном матче на US Open
  • Legion-Media
  • © MediaPunch

В матче четвёртого круга испанец уступил американцу Фрэнсису Тиафо. 

На пресс-конференции теннисист опроверг то, что брал медицинский тайм-аут в концовке встречи.

«Да, туалетный перерыв. Я наложил повязку от влажности, чтобы избавиться от влаги на руках», — рассказал Надаль.

В матче 1/4 финала US Open Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее Надаль объяснил своё поражение в 1/8 финала US Open.

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