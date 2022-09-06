военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Главный тренер «Оренбурга»: в «Зените» можно указать на любого футболиста и забрать его

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему «Зенит» добивается успехов в Российской премьер-лиге.
Главный тренер «Оренбурга»: в «Зените» можно указать на любого футболиста и забрать его
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Где легче тренировать — в «Оренбурге» или «Зените»? Я бы сказал, что в «Зените». И даже согласен, что это логично: можно указать на любого футболиста и забрать его», — цитирует Личку «Чемпионат».

Но при этом он добавил, что в таких больших командах тренер должен быть психологом, чтобы уметь донести до игроков, почему они в той или иной игре не выйдут на поле. По мнению Лички, звёздам сложнее объяснить такое, чем молодым игрокам.

Напомним, что «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Павел Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить