Главный тренер «Оренбурга»: в «Зените» можно указать на любого футболиста и забрать его

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему «Зенит» добивается успехов в Российской премьер-лиге.

«Где легче тренировать — в «Оренбурге» или «Зените»? Я бы сказал, что в «Зените». И даже согласен, что это логично: можно указать на любого футболиста и забрать его», — цитирует Личку «Чемпионат».

Но при этом он добавил, что в таких больших командах тренер должен быть психологом, чтобы уметь донести до игроков, почему они в той или иной игре не выйдут на поле. По мнению Лички, звёздам сложнее объяснить такое, чем молодым игрокам.

Напомним, что «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Павел Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком».