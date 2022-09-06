Мостовой: Ваноли выиграл со «Спартаком» кубок, но все твердят про «гениальность Абаскаля»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Буквально пару месяцев назад Ваноли выиграл со «Спартаком» кубок. Но все почему-то забыли про «тренерский гений Ваноли». Теперь все твердят про «гениальность Абаскаля», — цитирует Мостового Rusfootball.

По мнению ветерана, невозможно придумать что-то новое в футболе, потому что игре уже 150 лет. Он не понимает, почему с приходом нового тренера люди начинают твердить, что специалист придумал что-то новое и поэтому команда побеждает.

Встреча восьмого тура между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее в «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД.