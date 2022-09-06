Кавазашвили: Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о судействе в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Кукуян очень талантливый арбитр, но вчера допустил грубые ошибки в пользу «Зенита». Питерцам он позволял играть грубо, руками оттягивать футболистов «Спартака», выставлять бедро», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Встреча восьмого тура между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее в «Спартаке» назвали колоссальными потери из-за ограничений МВД.