Артур Дмитриев, перешедший в сборную США, приостановил карьеру
«По поводу перехода можем сказать только, что Артур сейчас взял перерыв на неопределённый срок. Я бы не стала говорить, что он завершает карьеру», — цитирует Екатерину «Матч ТВ».
Напомним, что Артур Дмитриев — младший принял решение перейти в сборную США. Он является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева — старшего.
Ранее Владимир Хрюнов сообщил о том, что поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой планируется на декабрь.