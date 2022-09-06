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Артур Дмитриев, перешедший в сборную США, приостановил карьеру

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Екатерина Дмитриева, жена и тренер Артура Дмитриева, рассказала, что её муж взял перерыв в карьере.

«По поводу перехода можем сказать только, что Артур сейчас взял перерыв на неопределённый срок. Я бы не стала говорить, что он завершает карьеру», — цитирует Екатерину «Матч ТВ».

Напомним, что Артур Дмитриев — младший принял решение перейти в сборную США. Он является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева — старшего.

Ранее Владимир Хрюнов сообщил о том, что поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой планируется на декабрь.

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