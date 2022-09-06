Карпин — о победе над «Торпедо»: три очка, как говорится, не пахнут

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».

«Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка, как говорится, не пахнут. Что касается пенальти, я не знаю, были они или нет. Я не видел ни одного. Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть VAR», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0. «Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Торпедо» идёт на 15-й строчке (одно).

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев заявил, что клуб подаст жалобу на судейство в матче с ростовским клубом.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал ситуацию с тройным пробитием пенальти в ворота столичного клуба в матче восьмого тура РПЛ.