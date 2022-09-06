FIBA отклонила протест сборной Турции на результат матча с командой Грузии

Международная федерация баскетбола (FIBA) отклонила протест сборной Турции по поводу снятия времени с игрового процесса из-за потасовки двух спортсменов.

«Ошибка хронометража во время четвёртой четверти матча действительно была, однако Федерация баскетбола Турции не смогла доказать в своём протесте, что если бы ошибки не было, то результат матча был бы другим. В результате протест на исход матча был отклонён», — приводит заявление FIBA Eurohoops.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88) чемпионата Европы по баскетболу — 2022. В четвёртой четверти матча между Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о скандальной ситуации с нападением грузинских баскетболистов на игроков сборной Турции.