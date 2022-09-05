Черчесов верит в успех Дзюбы и Оздоева в новых турецких клубах
- РИА Новости
«Верю, что Магомед и Артём смогут стать основными в своих новых клубах. Насколько понимаю, Оздоев это доказывает уже с первых же встреч. Дзюбе же объективно нужно больше времени на раскачку, но он ведь уже свой первый гол в Турции забил», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта. 28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.
Ранее Черчесов высказался о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах аренды.