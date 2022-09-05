Мбаппе высказался о взаимоотношениях с Неймаром в преддверии матча с «Ювентусом»

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях со своим одноклубником Неймаром.

«Это мой шестой год вместе с Неймаром. У нас всегда были такие отношения — основанные на уважении, иногда более тёплые, иногда более холодные. Я не знаю, кто из нас будет пробивать пенальти в матче с «Ювентусом». Если ты первый пенальтист — это не значит, что ты бьёшь все одиннадцатиметровые», — приводит слова Мбаппе Foot Mercato.

СМИ сообщали, что между футболистами были серьёзные разногласия. Поводом для недопонимания между одноклубниками послужило то, что Неймар был недоволен привилегиями Мбаппе. Бразильцу не понравилось, что француз выбран штатным пенальтистом команды.

6 сентября ПСЖ сыграет с «Ювентусом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее Мбаппе прокомментировал слухи о том, что его проклял полузащитник «Ювентуса» Поль Погба.