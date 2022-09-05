Агент полузащитника «Наполи» Кварацхелии рассказал, что футболист мог перейти в «Ювентус»

Агент Дженнаро Ди Нардо рассказал, что хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия мог оказаться в «Ювентусе».

«На игрока обратил внимание ещё бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. Переговоры находились в продвинутой стадии. Но выбор «Наполи» был более оправдан с точки зрения карьеры молодого игрока», — приводит слова Ди Нардо Corriere dello Sport.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022-го футболист присоединился к «Наполи».

Кварацхелия принял участие в четырёх матчах команды, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин надеется, что Кварацхелия сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии.