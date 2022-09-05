Геркус заявил, что «Торпедо» будет бороться за очки в матче с «Ростовом»

Президент «Торпедо» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России с «Ростовом».

«Ожидания от матча с «Ростовом»? Надо побороться за очки, будем стараться сегодня их заработать», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Матч восьмого тура «Торпедо» — «Ростов» пройдёт на поле стадиона «Фишт» 5 сентября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Чёрно-белые (одно очко) располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. «Ростов» (13) занимает седьмую строчку.

Ранее «Торпедо» подписало контракт с венгерским форвардом Марком Костой.