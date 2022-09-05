Геркус заявил, что «Торпедо» будет бороться за очки в матче с «Ростовом»
- РИА Новости
«Ожидания от матча с «Ростовом»? Надо побороться за очки, будем стараться сегодня их заработать», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».
Матч восьмого тура «Торпедо» — «Ростов» пройдёт на поле стадиона «Фишт» 5 сентября. Игра начнётся в 20:00 мск.
Чёрно-белые (одно очко) располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. «Ростов» (13) занимает седьмую строчку.
Ранее «Торпедо» подписало контракт с венгерским форвардом Марком Костой.