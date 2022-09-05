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Президент «Оренбурга» подтвердил переход колумбийского защитника Гарцеса

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил информацию, что центральный защитник «Депортиво Перейра» Карлос Эмилио Гарцес перейдёт в клуб.
Президент «Оренбурга» подтвердил переход колумбийского защитника Гарцеса
  • Gettyimages.ru

«Могу подтвердить эту информацию. Трансфер подписан, а личный контракт с Карлосом будет подписан уже после медосмотра в Москве, если он нормально его пройдёт», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

20-летний Гарцес является воспитанником «Депортиво Перейра». Он провёл за колумбийский клуб 33 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

«Оренбург» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице.

11 сентября в 17:30 мск команда проведёт матч с «Зенитом» в гостях у петербургской команды. 14 сентября в 17:30 мск оренбургский клуб будет играть с «Ростовом» на поле подопечных Валерия Карпина, а 18 сентября сыграет в гостях у «Пари НН» в 14:00 мск.

Ранее президент «Оренбурга» раскритиковал календарь команды на сезон-2022/23 РПЛ.

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