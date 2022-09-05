Агент Шкурина рассказал о будущем нападающего, приостановившего контракт с ЦСКА

Валерий Исаев, агент нападающего Ильи Шкурина, высказался о будущем футболиста.

«У «Ракува» с Ильёй контракт до конца года. С учётом, что он почти не играет в этом клубе, предпринимаются попытки найти команду, где он мог бы заиграть. Понимание по будущему клубу Ильи есть, но сейчас подробно ничего не могу сказать. Это не клуб из России», — цитирует Исаева «Чемпионат».

5 сентября польский «Ракув», который арендовал Шкурина у московской команды, расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Шкурин перешёл в ЦСКА в январе 2020 года. Он провёл за команду 19 матчей и забил три мяча. За польский клуб форвард сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Шкурин приостановил контракт с ЦСКА.