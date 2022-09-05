военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Шкурина рассказал о будущем нападающего, приостановившего контракт с ЦСКА

Короткая ссылка
Валерий Исаев, агент нападающего Ильи Шкурина, высказался о будущем футболиста.
Агент Шкурина рассказал о будущем нападающего, приостановившего контракт с ЦСКА
  • Legion-Media

«У «Ракува» с Ильёй контракт до конца года. С учётом, что он почти не играет в этом клубе, предпринимаются попытки найти команду, где он мог бы заиграть. Понимание по будущему клубу Ильи есть, но сейчас подробно ничего не могу сказать. Это не клуб из России», — цитирует Исаева «Чемпионат».

5 сентября польский «Ракув», который арендовал Шкурина у московской команды, расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Шкурин перешёл в ЦСКА в январе 2020 года. Он провёл за команду 19 матчей и забил три мяча. За польский клуб форвард сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Шкурин приостановил контракт с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить