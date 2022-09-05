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Агент Малкома и Клаудиньо считает, что футболисты потянули бы уровень сборной Бразилии

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Агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался о перспективах бразильцев сыграть на чемпионате мира в Катаре.
Агент Малкома и Клаудиньо считает, что футболисты потянули бы уровень сборной Бразилии
  • Gettyimages.ru

«Малком — изумруд, но мне сложно сказать, вызовут его в сборную Бразилии или нет. По своему мастерству Малком и Клаудиньо потянули бы уровень сборной Бразилии, но мне сложно что-то обещать», — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее Малком оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

 

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