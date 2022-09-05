Кавазашвили считает, что Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость, что экс-наставник «Химок» Сергей Юран является претендентом на пост тренера «Локомотива».

«Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень, на котором мы привыкли видеть московский клуб. Он принципиальный парень, профессионал своего дела», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в «Локомотиве» повторяют ошибки «Спартака», часто меняя тренеров. По его словам, в стане железнодорожников не всё в порядке.

СМИ сообщали, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и Сергей Юран являются кандидатами на пост тренера в «Локомотиве».

«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не планирует приглашать нового тренера на замену уволенному Марвину Компперу.