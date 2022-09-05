Кавазашвили считает, что Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень
- РИА Новости
«Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень, на котором мы привыкли видеть московский клуб. Он принципиальный парень, профессионал своего дела», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что в «Локомотиве» повторяют ошибки «Спартака», часто меняя тренеров. По его словам, в стане железнодорожников не всё в порядке.
СМИ сообщали, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и Сергей Юран являются кандидатами на пост тренера в «Локомотиве».
«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» не планирует приглашать нового тренера на замену уволенному Марвину Компперу.