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Кавазашвили считает, что Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость, что экс-наставник «Химок» Сергей Юран является претендентом на пост тренера «Локомотива».
Кавазашвили считает, что Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень
  • РИА Новости

«Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень, на котором мы привыкли видеть московский клуб. Он принципиальный парень, профессионал своего дела», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в «Локомотиве» повторяют ошибки «Спартака», часто меняя тренеров. По его словам, в стане железнодорожников не всё в порядке.

СМИ сообщали, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и Сергей Юран являются кандидатами на пост тренера в «Локомотиве».

«Локомотив» (девять очков) находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не планирует приглашать нового тренера на замену уволенному Марвину Компперу.

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