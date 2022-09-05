Фигуристку Косторную прооперируют 6 сентября

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что находится в больнице и будет прооперирована 6 сентября.

«Сейчас я в больнице. Операцию назначили на завтра. Настроение хорошее, всё отлично», — цитирует Косторную ТАСС.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра. Косторную планировали госпитализировать 5 сентября для проведения операции.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила шансы Алёны Косторной вернуться на прежний уровень.