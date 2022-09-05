Булыкин — об увольнении Комппера из «Локомотива»: это было ожидаемо

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение тренера Марвина Комппера из тренерского штаба.

«Это всё было ожидаемо. Не было результатов, провальный старт сезона. Сейчас команда тоже не может набрать стабильность, а отсюда и вопросы к тренерскому штабу. Вся немецкая модель не пошла в «Локомотиве». Надо искать нового тренера и зимой уже ставить его, чтобы наводил порядок», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у «Локомотива» есть перспективные футболисты. Он также подчеркнул, что красно-зелёные должны бороться за медали в чемпионате России, а не находиться в середине таблицы.

«Это надо как можно быстрее исправлять», — заключил Булыкин.

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Комппера из тренерского штаба.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовкой команды и определением состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) идёт на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение тренера железнодорожников Марвина Комппера.