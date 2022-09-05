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Булыкин — об увольнении Комппера из «Локомотива»: это было ожидаемо

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение тренера Марвина Комппера из тренерского штаба.
Булыкин — об увольнении Комппера из «Локомотива»: это было ожидаемо
  • Gettyimages.ru

«Это всё было ожидаемо. Не было результатов, провальный старт сезона. Сейчас команда тоже не может набрать стабильность, а отсюда и вопросы к тренерскому штабу. Вся немецкая модель не пошла в «Локомотиве». Надо искать нового тренера и зимой уже ставить его, чтобы наводил порядок», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у «Локомотива» есть перспективные футболисты. Он также подчеркнул, что красно-зелёные должны бороться за медали в чемпионате России, а не находиться в середине таблицы.

«Это надо как можно быстрее исправлять», — заключил Булыкин.

5 сентября «Локомотив» объявил об увольнении Комппера из тренерского штаба.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовкой команды и определением состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

«Локомотив» (девять очков) идёт на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на увольнение тренера железнодорожников Марвина Комппера.

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