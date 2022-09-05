Терюшков не исключил возможности смены генерального директора «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что совет учредителей подмосковной команды может рассмотреть вопрос о смене генерального директора.

«Не исключаю возможности смены генерального директора. Решение будет приниматься на совете учредителей. Заседание состоится на этой неделе, а какое решение будет принято — зависит от совета. Думаю, вопрос о смене гендиректора будет в повестке дня», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

8 июня должность генерального директора «Химок» занял Дмитрий Ульянов, сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее Терюшков высказался о компенсации, которую получит главный тренер команды Николай Писарев за своё досрочное увольнение.