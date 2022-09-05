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Короман рассказал, как мог перейти в ПСЖ, но решил остаться в России

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Бывший игрок «Динамо» Огнен Короман рассказал, что мог продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен».
Короман рассказал, как мог перейти в ПСЖ, но решил остаться в России
  • Gettyimages.ru

«Я русофил: рад, что жил и играл тут, познакомился со многими людьми. Кстати, после ЧМ-2006 меня приглашал ПСЖ, но зачем мне нужно было ехать и играть в Европу, когда я в России звезда? Куда мне идти?» — приводит слова Коромана Eurostavka.ru.

Он также заявил, что очень любит Россию и русский футбол и стремится вернуться как тренер или спортивный директор. По его словам, у него есть своё агентство в Сербии и в скором времени он будет предлагать молодых сербских футболистов российским клубам.

43-летний Короман известен своим выступлением за столичное «Динамо», «Крылья Советов» и «Терек». Также он играл за сборную Сербии и Черногории и за сербскую национальную команду с 2002 по 2007 год.

Ранее Короман поделился мнением о близости народов России и Сербии.

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