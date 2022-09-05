Николаев считает, что арбитр Кукуян правильно не стал наказывать Барриоса за эпизод с Зобниным

Бывший судья Международной федерации футбола Алексей Николаев высказал мнение, что арбитр Павел Кукуян принял правильное решение в эпизоде с полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом и хавбеком «Спартака» Романом Зобниным в матче восьмого тура чемпионата России.

«Но, на мой взгляд, здесь было мудрое решение со стороны судьи. Два футболиста боролись за позицию, мяч ещё был не в игре, а дальше Барриос картинно упал. Думаю, в таких играх достаточно было просто какого‑то общения, показывать карточки и как‑то наказывать за симуляцию не стоило», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что Кукуян в матче «Спартак» — «Зенит» задал планку борьбы, где карточек было немного. По его словам, у VAR не было поводов вмешиваться в игру.

«В России проблема симуляций в целом не так актуальна, как была раньше. От Барриоса же такого не исходило, поэтому рассуждать об этом так пристально не стоит», — заключил Николаев.

Встреча восьмого тура между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее нападающий «Зенита» Малком оценил шансы петербургской команды выиграть чемпионат России в текущем сезоне.