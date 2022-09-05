Клаудиньо: в Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал своё возвращение на поле после травмы в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Я счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем! В Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных, очень хотелось выйти на поле, почувствовать ритм и накал борьбы, помочь команде. Был уверен, что мне это по силам», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Он также заявил, что очень соскучился по ощущениям от футбольных матчей и по болельщикам.

Клаудиньо вышел на поле после травмы в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). Из-за повреждения он пропустил четыре игры.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16), ЦСКА (17) — второй.

Ранее Клаудиньо высказался о своём превосходстве над игроками на поле.