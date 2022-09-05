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Кафельников надеется, что Медведев сможет вернуть звание первой ракетки мира

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал потерю российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира после поражения в четвёртом круге Открытого чемпионата США.
Кафельников надеется, что Медведев сможет вернуть звание первой ракетки мира
  • AP

«Сложно сказать, вернётся он на первое место или нет, сейчас конкуренция очень высокая. Надеюсь, что он сможет это сделать, когда это произойдёт — я не знаю», — цитирует Кафельникова ТАСС.

В матче четвёртого круга US Open россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты.

Таким образом, Медведев лишится статуса первой ракетки мира по окончании турнира. На лидерство в рейтинге теперь претендуют Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Ранее Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира.

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