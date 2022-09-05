Буянова сообщила, что Косторная легла в больницу на операцию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о госпитализации чемпионки Европы Алёны Косторной.

«Она сегодня легла в больницу. Ждём, когда точно всё скажут и назначат», — цитирует Буянову «Спорт-Экспресс».

2 марта стало известно, что 18-летняя фигуристка Алёна Косторная перешла к Буяновой в ЦСКА от Этери Тутберидзе.

В 2020 году спортсменка уже уходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но по окончании сезона-2020/21 вернулась в «Хрустальный».

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра. Косторную планировали госпитализировать 5 сентября для проведения операции.

Ранее Буянова рассказала о здоровье Косторной.