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Буянова сообщила, что Косторная легла в больницу на операцию

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о госпитализации чемпионки Европы Алёны Косторной.
Буянова сообщила, что Косторная легла в больницу на операцию
  • Gettyimages.ru

«Она сегодня легла в больницу. Ждём, когда точно всё скажут и назначат», — цитирует Буянову «Спорт-Экспресс».

2 марта стало известно, что 18-летняя фигуристка Алёна Косторная перешла к Буяновой в ЦСКА от Этери Тутберидзе.

В 2020 году спортсменка уже уходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но по окончании сезона-2020/21 вернулась в «Хрустальный».

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра. Косторную планировали госпитализировать 5 сентября для проведения операции.

Ранее Буянова рассказала о здоровье Косторной.

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