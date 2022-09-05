Кечинов считает, что «Спартак» ещё не готов к борьбе за чемпионство с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру московской команды с «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У «Спартака» не получилась игра. Наверное, «Зенит» сильнее. Красно-белые играл очень зрелищно и результативно. Но петербуржцы полностью контролировали ситуацию, играли гораздо лучше. Итоговый счёт по игре. «Спартак» ещё не готов к борьбе с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее российский тренер Сергей Юран оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом».