военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кечинов считает, что «Спартак» ещё не готов к борьбе за чемпионство с «Зенитом»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру московской команды с «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кечинов считает, что «Спартак» ещё не готов к борьбе за чемпионство с «Зенитом»
  • РИА Новости

«У «Спартака» не получилась игра. Наверное, «Зенит» сильнее. Красно-белые играл очень зрелищно и результативно. Но петербуржцы полностью контролировали ситуацию, играли гораздо лучше. Итоговый счёт по игре. «Спартак» ещё не готов к борьбе с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Спартаку» в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее российский тренер Сергей Юран оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить