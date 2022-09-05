Тарпищев не считает трагедией потерю Медведевым первой строчки в рейтинге ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал потерю российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира после поражения в четвёртом круге Открытого чемпионата США.

«Жалко, что Медведев потерял два месяца из-за травмы. Без неё продолжал бы быть первым. Сейчас будет вторым-третьим — никакой трагедии нет. Это теннис. Даня был первым 16 недель — это рекорд для российского тенниса», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

В матче четвёртого круга US Open россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты.

Таким образом, Медведев лишится статуса первой ракетки мира по окончании турнира. На лидерство в рейтинге теперь претендуют Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

Ранее Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира.